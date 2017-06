Des avions US survolent la zone de déploiement d’un groupe naval russe en Méditerranée

Des avions militaires américains ont effectué samedi de nouveaux vols de reconnaissance dans le secteur de la Méditerranée où se trouvent des navires de guerre russes qui participent à l'opération antiterroriste en Syrie, ont annoncé les sites occidentaux qui surveillent les vols des avions de combat.

© Photo. US Air Force Deux avions-espions US s’approchent de la frontière russe

Un avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine Boeing P-8A Poseidon et un avion de reconnaissance stratégique Boeing RC-135W ont respectivement décollé de bases aériennes en Sicile et en Crète.

Ils ont surveillé la zone au large des côtes syriennes qui est interdite à la navigation maritime et aérienne en raison des tirs de missiles effectués par la Marine russe programmés pour les 23, 28 et 30 juin.

Vendredi dernier, deux avions de patrouille maritime P-8A Poseidon ont longtemps patrouillé dans le secteur d'où les frégates russes Amiral Essen et Amiral Grigorovitch et le sous-marin Krasnodar ont tiré des missiles de croisière Kalibr contre les positions des terroristes en Syrie.