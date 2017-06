Un million de dollars pour ne pas être inclus dans la liste noire de l'Ukraine

Dans une interview à la chaîne Rossiya 24, le producteur russe de musique Iossif Prigojine a raconté qu'il avait reçu, en 2016, un appel de Kiev avec la proposition de payer un million de dollars pour ne pas être inclus dans la liste noire des personnalités culturelles qui sont interdites d'entrer sur le territoire de l'Ukraine en raison de leur prise de position politique.

«Pour eux, ce n'est qu'un business. Ils nous ont demandé un million de dollars. Si nous avions payé, nous ne serions pas sous sanctions», a-t-il déclaré.

Précédemment, le ministère ukrainien de la Culture a publié une liste noire des acteurs, chanteurs et journalistes, dont certains sont nés en Ukraine, qui, selon les autorités kiéviennes, «mettent en danger la sécurité nationale» du pays. Outre Iossif Prigojine et son épouse, la chanteuse Valeria, les noms de plus de 140 personnes figurent dans cette liste.