Traité FNI: le Congrès US obsédé par un «démon de destruction»

Le sénateur russe Alexeï Pouchkov a commenté la proposition du Congrès américain de sortir du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), soulignant que Washington aspirait à détruire tout ce qui avait permis de prévenir la guerre froide.

«Au Congrès on est obsédé par le démon de destruction, on aspire à détruire tout ce qui a permis de sortir de la guerre froide. Maintenant, ils s’en prennent au traité FNI», a écrit Alexeï Pouchkov sur son compte Twitter.

В конгрессе США обуяны демоном разрушения — стремятся разрушить все то, что позволило выйти из хол.войны. Теперь взялись за договор об РСМД. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 juin 2017

​Rappelons que se référant à une série de membres du Congrès des États-Unis, l’édition Politico a communiqué que l’administration américaine évaluait l’initiative de congressistes américains de sortir du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé par Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan en 1987.

Le Traité FNI interdit aux signataires d'avoir des missiles balistiques basés au sol et des missiles de croisière d'une portée se situant entre 500 et 5.500 km. La Russie et les États-Unis s'accusent de temps en temps de le violer.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait plus tôt souligné que les dirigeants russes avaient confirmé à maintes reprises leur attachement au respect du traité et qu'il n'y avait eu aucune violation de la part de la Russie. Il a noté que «les États-Unis affirmaient le contraire sans fournir aucune information concrète pouvant être vérifiée pour clarifier la situation».

Le ministre a ajouté que Moscou avait de sérieuses questions à poser à Washington concernant certaines libertés que prennent les Américains envers l'application du traité.