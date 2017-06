Armes hypersoniques russes et chinoises, «cibles difficiles» pour le Pentagone

Aux yeux du Pentagone, les armes hypersoniques développées actuellement par la Russie et la Chine représentent des «cibles difficiles» pour les systèmes de défense antimissile, indique l'agence Bloomberg citant un rapport des services US de renseignement militaire.

© AP Photo/ Ng Han Guan Pékin craint que les tests du bouclier antimissile US ne déstabilisent le monde

«Pendant la majeure partie du vol, les appareils hypersonique se déplacent à une altitude plus basse que celle de la plupart des missiles balistiques», lit-on dans le document rédigé par le National Air and Space Intelligence Center et le Defense Intelligence Ballistic Missile Analysis Committee.

«La combinaison entre une grande vitesse, une maniabilité élevée et une altitude du vol relativement basse en font une cible difficile pour les systèmes de défense antimissile», constate le rapport.

Les agences de renseignement militaire US estiment également que la Russie restera parmi les pays étrangers celui possédant les troupes de missiles stratégiques les plus puissantes. Dans le même temps, le document reconnaît que le programme balistique chinois est «le plus dynamique et le plus diversifié» du monde, alors que l'Iran sera bientôt en mesure de déployer des missiles balistiques intercontinentaux.