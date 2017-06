Trump insiste sur une rencontre plein format avec Poutine à Hambourg

La volonté de Donald Trump de rencontrer Vladimir Poutine ne ferait qu'exacerber les dissentiments au sein de l'administration américaine relatifs à l'attitude à adopter à l'égard de Moscou, d'autant plus que l'enquête sur les «liens avec la Russie» fait rage aux États-Unis, annonce Associated Press, se référant à des fonctionnaires américains anonymes.

Beaucoup dans l'entourage du président américain estiment que Washington doit se distancier vis-à-vis de Moscou et rester très prudent dans les contacts avec la Russie. Cependant, Donald Trump et plusieurs autres membres de son équipe insistent sur une rencontre bilatérale. Ainsi, le président américain voudrait-il que la rencontre se déroule en présence de la presse et suivant le protocole, faisant la sourde oreille aux appels à la retenue venant de la part de nombreux fonctionnaires du département d'État et du Conseil de sécurité nationale.

Certains conseillers recommandent à Donald Trump d'organiser une courte rencontre en marge du sommet du G20 ou d'organiser «les négociations sur la stabilité stratégique» entre les membres des délégations russe et américaine, un format qui ne n'implique pas la présence des présidents.

La Maison-Blanche avait auparavant déclaré qu'elle n'excluait pas l'éventualité d'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 à Hambourg les 7 et 8 juillet.

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a communiqué aux journalistes qu'une rencontre Poutine-Trump n'était pas préparée et que rien n'avait été prévu pour le 7 juillet dans le cadre du sommet.