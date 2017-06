Trump et la «blogueuse Bana» dans le top des personnes les plus influentes sur Internet

Dans son classement «25 personnes les plus influentes sur Internet», le magazine américain Time a mentionné entre autres le Président américain Donald Trump qui s'y retrouve avec la «blogueuse» syrienne Bana Alabed, les chanteuses américaines Katty Perry et Rihanna et l'opposant russe Alexeï Navalny.

Le dirigeant américain a le plus grand nombre d'abonnés sur Twitter, ce qui lui permet de lancer des messages aux lecteurs efficacement et à sa façon, indique le Time. Pourtant, ses tweets suscitent parfois des «réactions mitigées dans la société» et nuisent ainsi à sa réputation.

Quant à la célèbre «blogueuse» Bana, le magazine estime que grâce à elle, «le monde a appris les violences de la guerre civile en Syrie, car à l'époque peu de journalistes pouvaient s'y rendre», ce alors que l'authenticité du compte Twitter de la fillette a été à plusieurs reprises remise en cause. Créé en septembre dernier, le compte de Bana a très vite gagné en popularité sur le Net. Cependant, ce succès n'était pas dû à l'histoire elle-même de cette fillette qui tenait un journal en anglais dans lequel elle décrivait le quotidien des habitants d'Alep-Est, mais à la bonne maîtrise de la stratégie des réseaux sociaux. Quelques jours ont suffi pour que son histoire fasse le tour de la Toile.

L'examen du compte, que la mère de Bana dit avoir ouvert par hasard après avoir trouvé l'application sur son smartphone, a démontré que cette mère de trois enfants avait des savoir-faire étonnants pour une néophyte. Bana n'est donc qu'un outil entre les mains de ses parents et de ceux qui pourraient se cacher derrière eux. Sur une photo, le père de la fillette avait été remarqué en compagnie de terroristes de Daech.

© REUTERS/ Umit Bektas Les dessous du succès phénoménal du compte de la «blogueuse» Bana

Actuellement, la célèbre «blogueuse» est réfugiée en Turquie avec sa famille, précise le Time.

Entre-temps, dans la liste des personnalités les plus influentes rédigée par le Time, qui n'établit pourtant pas d'hiérarchie, sont également inclus: l'opposant russe Alexeï Navalny, l'écrivaine britannique Joanne Rowling, les chanteuses américaines Katty Perry et Rihanna et la star américaine Kim Kardashian.