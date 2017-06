Pyongyang: la politique de Trump «l’Amérique d’abord» est «le nazisme du XXIe siècle»

L'agence nord-coréenne KCNA a publié un commentaire dans lequel la politique «l'Amérique d'abord» proclamée par Donald Trump est qualifiée de «nazisme du XXIe siècle » menaçant l'indépendance et l'existence des autres pays.

Le commentaire indique que cette idéologie réactionnaire qui encourage l'agression et le chauvinisme «autorise de saper l'indépendance et de violer le droit à l'existence et au développement des autres pays dans l'intérêt des États-Unis».

© AP Photo/ Hammurabi's Justice News Pyongyang fustige le «terrorisme d’État» de Washington en Syrie

L'agence accuse l'administration Trump d'exercer sur la Corée du Nord «une pression sans précédent par le biais du chantage et des sanctions économiques».

Signalant que les sanctions concernent les médicaments et les équipements médicaux, l'agence compare «les actions inhumaines de Washington au siège de Leningrad à l'époque d'Hitler».

Pyongyang appelle tous les pays et nations à «engager la lutte contre l'hégémonie américaine vouée à l'échec face aux efforts conjugués et à la justice».

«Il est nécessaire de nettoyer la terre de l'idéologie et de la force qui sapent la paix et la sécurité internationale et menacent l'existence de l'humanité», stipule le commentaire de l'agence.

Rappelons que le 2 juin, le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté une résolution élargissant les sanctions contre la Corée du Nord suite à ses derniers tirs de missiles.

Le Conseil de sécurité a appelé Pyongyang à arrêter sans délai les activités prohibées dans le domaine nucléaire et balistique et à se joindre aux efforts visant un «règlement politico-diplomatique» sur la péninsule coréenne.

Pyongyang a repoussé les arguments onusiens affirmant que la Corée du Nord avait le droit de renforcer sa défense face à la politique hostile de Washington.