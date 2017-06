Crise du Golfe: «l’ingérence turque retarderait le processus de règlement de la situation»

Ankara devrait être plus neutre quant à la crise autour du Qatar et n'aurait pas dû intervenir dans le conflit, estime un expert bahreïnien. Selon lui, la spécificité de la région suggère que Doha fera la paix avec ses voisins tôt ou tard, mais que l'ingérence d'Ankara ne fait qu'ajourner le règlement de la crise.

«Elle (la Turquie, ndlr) a vite pris une position opposée à celle de l'Arabie Saoudite et de ses alliés et a commencé à proférer des accusations et des critiques», a noté à Sputnik M. Nuh Muhammadi, expert bahreïnien sur le golfe Persique.

© AFP 2017 PATRICK BAZ «Le Qatar s'est révélé un dur à cuire dans la crise du Golfe»

Le Qatar, à son tour, a habilement utilisé le conflit avec les pays du Golfe, ayant augmenté la présence de logements militaires étrangers sur son territoire. Des armes ont été achetées et des véhicules blindés ont été placés en état d'alerte, ce qui a créé une impression de préparation d'un conflit militaire. Cependant, ce n'est pas le cas. Selon lui, bien que des conflits dans cette région éclatent et que les gens prennent des armes, tout le monde comprend bien les conséquences possibles.

«Le Qatar fait partie de cette région, et tôt ou tard, il fera la paix avec ses voisins. Mais l'intervention de la Turquie dans ce conflit peut retarder le processus pour résoudre la situation», a conclu M. Nuh Muhammadi.

Hier, 26 juin, le chef de la diplomatie bahreïnie a accusé Doha de chercher une «escalade militaire» en faisant appel à des militaires étrangers, en allusion à la Turquie qui vient de déployer des militaires sur le sol qatari.

© AFP 2017 FAYEZ NURELDINE Rejetant le diktat des pays arabes, le Qatar refuse de rompre avec l’Iran

Plus tôt, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont transmis au Qatar, avec lequel ils ont rompu leurs relations diplomatiques et économiques le 5 juin dernier, une liste de 13 requêtes présentées comme autant de conditions à une sortie de crise. Les quatre États réclament notamment que le Qatar rompe tout lien avec les Frères musulmans, Daech, Al-Qaïda, le Hezbollah et le Front Fatah al-Cham (ex —Front Al-Nosra) et exigent la fermeture de la base militaire turque au Qatar.

Le Qatar a, à son tour, a qualifié d'irréalistes les conditions posées par les pays arabes du Golfe pour résoudre la crise, et appelé à les revoir.