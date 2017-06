Le virus ayant paralysé des entreprises russes et ukrainiennes se distingue de Petya

La manière dont se propage le virus informatique qui a paralysé ce mardi des entreprises russes et ukrainiennes se distingue de la propagation du virus-extorqueur Petya, a annoncé l'éditeur d'antivirus russe Docteur Web.

«Selon les informations dont disposent nos spécialistes, le cheval de Troie se propage indépendamment, comme le tristement célèbre WannaCry. Pour le moment nous ne pouvons pas confirmer que le mécanisme de diffusion est le même. Actuellement, les analystes examinent le nouveau virus, les détails seront communiqués ultérieurement», annonce l'entreprise dans un communiqué.

Et d'ajouter qu'il était encore trop tôt pour établir le nom exact du virus, soulignant que sa manière de se propager n'était pas analogue à celle de Petya.

Plus tôt dans la journée de mardi, la compagnie Group-IB a annoncé que le virus-extorqueur Petya était à l'origine d'une attaque massive ayant visé des compagnies financières, pétrolières et de télécommunications de Russie et d'Ukraine. Le virus, qui ressemble à WannaCry, bloque les ordinateurs et exige 300 dollars en bitcoins. Plus tard, le chef de l'équipe internationale de chercheurs du Kaspersky Lab, Costin Raiu, a annoncé que le virus se propageait à travers le monde.