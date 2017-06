Le chef de l'État-major général de l’armée russe rencontre Bachar el-Assad à Hmeimim

En visite sur la base aérienne russe de Hmeimim, le général Valeri Guérassimov, chef d'État-major général des Forces armées russes, a rencontré aujourd'hui le Président syrien Bachar el-Assad, a annoncé mardi 27 juin le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté des questions liées au cessez-le-feu dans le cadre du mémorandum sur la mise en place des zones de désescalade sur le territoire de la République arabe syrienne, ainsi que de la coordination des efforts contre les groupes terroristes Daech et Front Fatah al-Cham (ex-Front al-Nosra).

«Au cours de la rencontre, ils ont discuté des questions concernant la coordination des actions des forces gouvernementales syriennes avec l'appui de l'aviation des Forces aérospatiales russes dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes internationaux Daech et Front al-Nosra», déclare-t-on dans le document.

Le ministère de la Défense a ajouté que lors de sa courte visite sur la base aérienne, le Président syrien avait pu admirer un chasseur russe Soukhoï Su-35 ainsi que d'autres armes modernes russes.

En outre, M.Assad a laissé une note dans le livre d'or de la base, où il a exprimé ses impressions positives après la rencontre avec les militaires russes, qui «avec le peuple syrien» protègent le pays contre les «terroristes venus du monde entier».

«C'est avec grand plaisir et une grande fierté que j'ai visité aujourd'hui la base militaire de Hmeimim», a écrit le chef d'État. «Je salue tous les soldats russes, le commandement de la base de Hmeimim, la direction militaire russe, et je salue en premier lieu le Président Vladimir Poutine.»

«La Russie nous a fourni des armes et des munitions pour la guerre contre le terrorisme, ses militaires ont versé leur sang sur le sol syrien, et c'est le prix le plus fort, lorsqu'une personne donne sa vie pour son prochain. Les Syriens n'oublieront pas comment leurs frères russes se sont tenus à leurs côtés dans cette guerre civile», a-t-il conclu.

La base aérienne de Hmeimim est une base aérienne russe située dans le gouvernorat de Lattaquié, en Syrie. Le 18 janvier 2017, Damas et Moscou ont signé un accord portant sur le déploiement d'un groupe aérien des Forces aérospatiales russes sur cette base. En vertu du document, la Russie peut se servir à titre gracieux d'une partie de l'aérodrome pendant une durée de 49 ans.