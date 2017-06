Le fils d’Oliver Stone sur son travail à RT: personne ne me prive de mon droit de raconter

Dans une interview accordée au journal russe Komsomolskaïa Pravda, le fils du réalisateur américain Oliver Stone, l'acteur et présentateur Sean Stone, a parlé de son travail à la chaîne de télévision RT. Il répond aux accusations qui en font un «agent du Kremlin».

«Comment pourrais-je être un agent du Kremlin si je n'ai jamais reçu d'instruction du genre "parle de cela, mais jamais de cela" depuis que je travaille à RT?» a-t-il déclaré lors de l'interview.

Sean Stone a également souligné avoir toujours eu beaucoup de respect pour RT car la chaîne prend des risques, alors que les médias américains mainstream les évitent.

«En plus, je continue à rester indépendant comme journaliste, comme commentateur et comme reporter. Personne ne me prive de mon droit de raconter à l'écran telle ou telle histoire et de me concentrer sur la politique américaine. Et je sens une responsabilité de profiter de l'occasion pour transmettre aux Américains ma vision personnelle, différente des celles des autres, sur ce que les États-Unis font chez eux et à l'étranger», a ajouté-t-il.

Auparavant, Oliver Stone a déclaré, dans une interview à CNN, que son fils qui travaille à la chaîne de télévision RT depuis plus de six ans n'était pas un agent russe et qu'il n'était pas non plus lié à son documentaire sur Vladimir Poutine.

Tourné par Oliver Stone, le documentaire The Putin Interviews a été diffusé du 12 au 15 juin par la chaîne câblée américaine Showtime. Le film a été réalisé sur deux ans et se compose d'une douzaine d'entretiens accordés par le chef d'État russe à M.Stone.