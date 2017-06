Macron et Trump se préparent à une éventuelle attaque chimique en Syrie

© AFP 2017 Omar Haj Kadour USA sur «la préparation d’une attaque chimique» par la Syrie: on ne fournira pas de preuve

Les Présidents américain et français Donald Trump et Emmanuel Macron ont abordé au téléphone le futur sommet du G20 et la situation au Proche-Orient, a indiqué la Maison-Blanche mardi soir.

Les deux hommes ont en outre souligné «la nécessité de travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie», a annoncé l'Élysée.

© AP Photo/ Luis M. Alvarez Selon Washington, l’aide russe a aggravé la situation en Syrie

Lundi, la Maison-Blanche a déclaré que le Président syrien Bachar el-Assad préparait une nouvelle attaque chimique, avant d'avertir que dans ce cas-là, le gouvernement devrait payer un prix fort.

En réponse, le ministre syrien de la Réconciliation nationale Ali Haïdar a souligné que Damas n'avait jamais utilisé et n'utilisera pas d'armes chimiques, et que la déclaration de la Maison-Blanche présageait une «bataille diplomatique» contre la Syrie à l'Onu.