Piotr Porochenko a confié au Figaro que le système soviétique est responsable des problèmes affrontés par l'Ukraine dans sa lutte actuelle contre la corruption.

«Elle (la corruption) vient de loin, du système de corruption soviétique qui était profondément enraciné dans la société et dans l'esprit de chacun», signale le Président ukrainien.

De l'avis de M. Porochenko, les autorités ukrainiennes ont enregistré des résultats formidables dans la lutte contre la corruption et la mise en œuvre des réformes.

« Il n'est pas facile de réformer un pays en guerre. C'est pourtant ce que nous avons réussi à faire.», a-t-il ajouté.

Début juin, le groupe sociologique Rating a publié les résultats d'une étude selon lesquels la plupart des habitants de l'Ukraine (85%) considère que le pays est dans le chaos. Interrogés sur sa cause, 65% d'entre eux ont désigné l'absence de professionnalisme et la corruption des autorités actuelles.

Selon des experts, l'Ukraine est un pays qui s'enfonce dans la corruption. Au cours de l'année dernière, le vice-Président américain Joe Biden a appelé à maintes reprises le gouvernement ukrainien à envoyer un signal à la société et à la communauté internationale en «plaçant en détention au moins un fonctionnaire corrompu par an. Ne serait-ce qu'un seul. Mais ses demandes n'ont pas trouvé d'écho».

En 2016 également, l'Ukraine a été qualifiée de pays le plus corrompu d'Europe par le rapport de la Cour des comptes européennes (CCE). Dans le même temps, la Cour des comptes européenne a qualifié en 2016 l'Ukraine de pays le plus corrompu d'Europe, en dépit des dizaines de millions de dollars que l'UE, les USA, le Royaume-Uni et d'autres pays allouent à Kiev pour lutter contre la corruption.