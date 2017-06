L'Agence russe antidopage en partie réhabilitée par l'AMA

© REUTERS/ Peter Power Dopage: les Fancy Bears piratent une lettre de McLaren au CIO

Après plus d'un an et demi de suspension, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a de nouveau autorisé la Rusada, l'Agence antidopage russe, à mener ses propres programmes de contrôles.

«L'AMA permet à la Rusada de planifier et de coordonner des tests sous la supervision de l'équipe d'experts de l'AMA et de l'Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD)», a indiqué l'AMA dans un communiqué.

Le vice-Premier ministre russe chargé des Sports, Vitali Moutko, a qualifié la décision de l'AMA de «grand pas en avant vers la réhabilitation totale de la Rusada».

L'agence Rusada a été suspendue en novembre 2015 sur la base du rapport indépendant concernant les soupçons de dopage dans l'athlétisme russe préparé par l'ex-président de l'AMA Dick Pound.

En mai dernier, l'AMA a salué les progrès réalisés par la Rusada depuis lors et annoncé que l'agence russe pourrait reprendre ses activités en juin 2017. Le président en fonction de l'AMA, Craig Reedie, a également évoqué une possible levée totale de la suspension de la Rusada pour l'automne.