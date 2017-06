Moscou juge nécessaire la reprise du dialogue sur l'équilibre stratégique avec les USA

© AFP 2017 JEON HEON-KYUN / POOL Casse-tête US : Washington veut des sanctions antirusses tout en dialoguant avec Moscou

Moscou saluerait la reprise du dialogue sur l'équilibre stratégique avec Washington, a déclaré Vladimir Leontiev, chef adjoint du Département de la non-prolifération et du contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous saluerions le lancement d'un tel dialogue qui est de toute évidence devenu nécessaire, mais je ne suis pas en mesure de prédire si cela sera réalisé en pratique», a indiqué M.Leontiev en réaction aux récentes déclarations de l'assistant spécial du Président américain, Christopher Ford, concernant un possible dialogue avec Moscou sur l'équilibre stratégique.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Washington veut reprendre le dialogue avec Moscou sur la stabilité stratégique

Auparavant, M.Ford avait reconnu que les États-Unis attachaient une sérieuse importance à la reprise du dialogue russo-américain sur la stabilité stratégique.

«Cela contribuera, nous l'espérons, à mieux comprendre les positions des deux parties sur un large éventail de problèmes», a indiqué le responsable américain.

Pour sa part, le magazine Politico a affirmé que l'administration de Donald Trump était en train d'examiner la proposition de certains membres du Congrès qui invitent Washington à se retirer du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire signé en 1987 par le Président Reagan et le dirigeant de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

Le Traité interdit aux pays signataires de posséder des missiles balistiques basés au sol et des missiles de croisière d'une portée entre 500 et 5.500 kilomètres. La Russie et les États-Unis s'accusent régulièrement de violer les dispositions du Traité.