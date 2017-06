Syrie: au moins 40 civils tués dans une frappe de la coalition près de Deir ez-Zor

Au moins 40 civils, dont des enfants, ont trouvé la mort et des dizaines ont été blessés dans le raid mené par l’aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis sur le village de Dablane, dans la banlieue de la ville syrienne de Deir ez-Zor, écrit l'agence SANA.

«La coalition internationale a effectué des frappes sur les maisons des civils dans le village de Dablane, faisant plus de 40 victimes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, faisant en outre des blessés et causant d’importants dégâts matériels», informe la source.

Suite au raid meurtrier à Dablane, les habitants locaux ont commencé à quitter massivement l'agglomérationhttps://t.co/B2kGlEllHz pic.twitter.com/qqImD9qP9Z — Sputnik France (@sputnik_fr) 28 июня 2017 г.

​Comme le précise l'agence, suite au raid meurtrier, les habitants locaux ont commencé à quitter massivement l'agglomération.

L'agence précise que le bilan du raid de la coalition internationale anti-Daech survenu mardi à Al-Mayadine, dans la province de Deir ez-Zor, s'élève à 42 victimes civiles. Comme l'avait annoncé le 27 juin la télévision nationale, les avions ont détruit un bâtiment utilisé par les terroristes de Daech comme prison pour la population civile. La coalition avait alors annoncé que ses frappes étaient planifiées pour éviter les victimes civiles.