Poutine: des renseignements étrangers accordent un soutien direct aux terroristes

La Russie est confrontée à une série de défis, dont des tentatives de déstabiliser les régions frontalières, a déclaré ce mercredi le Président russe Vladimir Poutine, intervenant au QG du Service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie.

«Vous savez tous à quels défis la Russie fait face: il s’agit de tentatives de freiner notre développement, d’imposer une confrontation, de déstabiliser les régions situées près de nos frontières», a indiqué le Président.

«Parmi les armes employées figurent des groupes terroristes et extrémistes. Ce n'est un secret pour personne que certains d’entre eux sont soutenus par les renseignements de certains pays», a ajouté Vladimir Poutine.

Selon lui, l’activité grandissante des services de renseignement étrangers dirigée contre la Russie et ses alliés est évidente.

«De nouveaux moyens de collecte et de diffusion des informations, des cyberattaques, des tentatives d’enrôlement d’agents pour accéder aux données sur les ressources de la Russie, son potentiel défensif ou économique sont mis en place», a poursuivi le Président.

Selon le Président russe, les résultats du travail des renseignements sont une des «garanties de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité de la Russie».

«Nous continuerons à renforcer et à consolider le potentiel des renseignements, ses capacités techniques et opérationnelles, nous appuyer sur des professionnels chevronnés et former des jeunes cadres».