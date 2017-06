Un drone de l’OSCE attaqué par les forces ukrainiennes dans le Donbass

La mission spéciale de surveillance en Ukraine de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a constaté qu'un de ses aéronefs sans pilote avait été attaqué dans le Donbass. Le drone a été attaqué le 26 juin par des militaires ukrainiens à 65 kilomètres de la ville de Donetsk, près d'un village contrôlé par l'armée ukrainienne. Selon la mission, l'appareil n'a pas été endommagé.

«De notre position, à un kilomètre à l'ouest du village de Zatichnoe, contrôlé par le gouvernement [de Kiev, ndlr] et qui est lui situé à 64 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, […] l'équipe de la mission a entendu dix coups d'armes légères… Selon les observateurs, le feu visait directement l'aéronef sans pilote», a noté à Sputnik le représentant de la mission.

De plus, vingt minutes plus tard, un officier de l'armée ukrainienne est arrivé sur les positions de la mission et a déclaré qu'il n'avait pas été informé de ce vol. Il a avoué que le feu avait été ouvert par l'un de ces subordonnés. Le représentant de la mission a répliqué que le Centre commun de contrôle et de coordination du cessez-le feu avait été informé du vol dans cette zone à l'avance.

En outre, la mission de l'OSCE a recensé le 26 juin une augmentation des violations du cessez-le-feu dans le Donbass.

Auparavant, le groupe de contact sur l'Ukraine, réuni à Minsk, a convenu d'une trêve dite «du pain» dans le Donbass. L'accord vise à arrêter les hostilités le long de la ligne de contact pendant la saison de la récolte entre le 24 juin à minuit et le 31 août. Malgré l'entrée en vigueur, le Donbass est toujours la cible des obus et des projectiles tirés par les forces de Kiev.

Les autorités ukrainiennes ont lancé en 2014 une opération militaire contre les républiques de Lougansk et de Donetsk, qui avaient proclamé d'une manière unilatérale leur indépendance après le coup d'État en Ukraine en février de la même année. Selon l'Onu, le conflit a déjà fait 10.000 victimes.