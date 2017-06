Commentateur de CNN: «L’histoire avec la Russie n'est qu'un gros nulburger»

L'organisation journalistique à but non lucratif Project Veritas a posté sur sa page YouTube une vidéo dans laquelle Van Jones, commentateur politique de la chaîne CNN et ancien conseiller de l'administration de Barack Obama déclare que toute l'histoire de l'«ingérence» de la Russie dans les élections américaines n'était qu'un nul.

Tout en filmant secrètement la conversation, un journaliste a demandé à M.Jones ce qu'il pensait des rapports des médias sur la campagne électorale de Donald Trump selon lesquels ce dernier aurait entretenu des liens avec les Russes.

«L'histoire avec la Russie n'est qu'un gros nulburger», a lancé Van Jones, utilisant un terme d'argot pour quelque chose qui est absolument insignifiant.

​Précédemment, dans une autre interview filmée par Project Veritas en caméra cachée, un des cadres de la chaîne CNN, John Bonifield, a reconnu que le sujet préféré de la chaîne sur les liens Trump-Russie et la soi-disant ingérence russe dans la présidentielle américaine n'était que «des conneries» diffusées «pour l'audience», confessant qu'il n'y avait «pas de preuve irréfutable» de ces liens.