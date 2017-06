Saisie de biens diplomatiques: Moscou menace les USA de réponse symétrique

© Sputnik. Sergey Pyatakov Moscou réagira à la saisie de ses biens diplomatiques aux États-Unis

Le ministère russe des Affaires étrangères demande d'autoriser aux représentants russes l'accès aux sites de biens immobiliers saisis aux États-Unis, brandissant la menace d'une mesure de rétorsion en cas de refus.

«Nous avons fait savoir à nos collègues américains que la seule possibilité de dissiper le soupçon d'une préparation de provocation antirusse avec des équipements de renseignement imaginaires était de nous donner l'accès aux sites afin de s'assurer qu'aucun changement n'a eu lieu. Or, le mieux serait de nous retourner immédiatement nos biens», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

«Dans le cas contraire, nous nous réservons un droit de réponse symétrique à l'encontre des biens américains en Russie. Comme nous l'avons déjà dit, et je voudrais l'annoncer encore une fois, des mesures de rétorsion sont en train d'être élaborées», a ajouté Mme Zaharova.

Auparavant, Maria Zakharova avait déjà fait savoir que les mesures russes seraient soigneusement préparées, et la partie américaine était au courant de ce fait.

En décembre 2016, le Président US sortant Barack Obama avait annoncé une série de mesures destinées à sanctionner Moscou pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine, accusations catégoriquement rejetées par le Kremlin.

Les États-Unis avaient alors expulsé 35 diplomates russes et fermé deux complexes résidentiels de la mission diplomatique russe à New York et dans l'État du Maryland, près de Washington.

M.Obama a souligné que les États-Unis pourraient prendre d'autres mesures au moment choisi, «y compris des opérations qui ne seront pas révélées au public». Or, en juin dernier, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a fait savoir que Washington et Moscou négociaient la réouverture des complexes résidentiels utilisés par les diplomates russes.