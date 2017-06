L'agence du renseignement de la Défense (DIA) américaine a publié un rapport sur la croissance de la puissance militaire russe, dont l'agence Associated Press a obtenu une copie.

Ce document de 116 pages fait une analyse de tous les facteurs de modification de la puissance militaire russe, sans toutefois contenir de renseignements secrets.

«Les forces armées russes se développent aujourd'hui d'une façon différente de celle de l'armée soviétique, qui mettait l'accent sur la quantité de chars, de missiles, d'avions et de navires dotés d'armes lourdes. L'armée russe actuelle est plus mobile et équilibrée, représentant une force capable de mener une guerre moderne», indique le rapport.

© AFP 2017 Kirill Kudryavsev L’Otan augmente sa présence dans les zones européennes où ils ont promis de ne le faire

Les auteurs du rapport citent en exemple le conflit armé en Syrie. Moscou soutient avec efficacité les troupes gouvernementales dans leur offensive contre les terroristes islamistes, neutralisant parallèlement les terroristes originaires de l'ancienne URSS pour ne pas leur permettre de regagner leur patrie et ne pas représenter une menace pour la Russie. De toute façon, l'intervention de la Russie dans le conflit syrien a changé sa donne et son règlement est actuellement impossible sans l'accord russe, estiment les auteurs du rapport.

«Au cours de la prochaine décennie, la puissance et les possibilités de la Russie ne feront qu'augmenter. Moscou veut se servir de ses forces armées pour contribuer à la stabilité selon ses propres conditions», a estimé un auteur du rapport de la DIA.

Moscou a toujours nié présenter une menace à quelque pays membre de l'Otan que ce soit, et notamment aux pays baltes et à la Pologne, qui l'en accusent sans cesse.