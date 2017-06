Syrie: Paris voit «une fenêtre d’opportunité» dans le dialogue avec Moscou

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui donne sa première interview depuis son entrée en fonctions le 17 mai, a confié au Monde son point de vue sur la question de savoir si la France pourrait participer au processus d'Astana.

«Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité en ce moment», a-t-il noté. «La poursuite du drame syrien est devenue une honte pour l'ensemble de la communauté internationale. Comme tout le monde, les Russes sont conscients, je pense, qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit»

© REUTERS/ Yuri Gripas Moscou: il faut prendre soin de ne pas laisser la situation se transformer en chaos

Selon le ministre, il est possible d'avancer si on établit «une base de principes robustes et incontestables, sans préalables rhétoriques mais en créant de nouvelles passerelles entre les différents acteurs».

«Nous pouvons travailler avec tous ceux qui estiment pouvoir adhérer aux principes relativement simples qui ont été énoncés lors de la visite du Président Poutine à Versailles par le Président de la République», a souligné M.Le Drian. «C'est cela que j'ai été dire à mon homologue Sergueï Lavrov à la demande du Président. Je tiens le même discours à l'ensemble de nos autres interlocuteurs importants sur la Syrie.»

© Sputnik. Kirill Kallinikov Le Drian reste muet au sujet de la discrimination des médias russes en France

Le 20 juin, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est entretenu avec son homologue français Jean-Yves Le Drian en visite à Moscou. Les deux hauts fonctionnaires ont discuté la coopération bilatérale et les principaux dossiers internationaux. Il s'agit de la première visite en Russie du ministre français depuis qu'il a été nommé chef de la diplomatie française.

Le chef de la diplomatie russe, à son tour, a qualifié la rencontre avec le ministre français de «très opportune», notant que lors de la visite de M. Le Drian il avait été possible d'identifier des «moyens concrets pour promouvoir la coopération bilatérale».