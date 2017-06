La première rencontre Trump-Poutine prévue en marge du sommet du G20

La première rencontre des Présidents russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump aura lieu dans le cadre du sommet du G20 programmé à Hambourg, en Allemagne, les 7 et 8 juillet, a annoncé vendredi la Maison-Blanche.

«Le Président Trump aura des rencontres avec nombre de dirigeants dont le Président russe Vladimir Poutine», a indiqué le conseiller du Président américain à la sécurité nationale, Herbert McMaster.

© Sputnik. Sergei Guneev Rencontre Poutine-Trump: le Kremlin met les points sur les i

Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov a confirmé cette information.

«Les dirigeants des deux pays se verront en marge du sommet», a-t-il indiqué devant les journalistes.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait antérieurement annoncé que les deux chefs d'État devaient se rencontrer à Hambourg.

«Nous considérons que cette rencontre aura lieu, parce que les deux Présidents se trouveront en même temps dans la même ville, le même bâtiment et la même salle. Ce serait une erreur de ne pas s'entretenir sur beaucoup de sujets», a noté M.Lavrov lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemande Sigmar Gabriel à Krasnodar, dans le sud de la Russie.