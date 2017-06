Les Américains se sont prononcés: Trump doit cesser de tweeter

© REUTERS/ Yuri Gripas Sondage: les Américains de plus en plus favorables à la destitution de Trump

La Quinnipiac University a effectué un sondage destiné à évaluer l'attitude des Américains envers l'administration actuelle. Les personnes interrogées devaient répondre à un certain nombre de questions, dont l'une consistait à savoir si «Donald Trump devait ou non continuer à tweeter via son compte personnel sur Twitter».

61% des personnes interrogées ont répondu que le Président américain devait cesser d'écrire des messages sur son compte personnel et 32% étaient d'avis que le locataire de la Maison-Blanche devait continuer à tweeter sur @realDonaldTrump. 7% des interrogés se sont abstenus.

Le sondage de la Quinnipiac University a été mené du 22 au 27 juin auprès de 1.212 électeurs américains.

© AP Photo/ Mary Altaffer Pour 25% des Américains, le problème principal des USA est leur gouvernement

Le 45e Président américain est connu depuis longtemps pour son utilisation assez unique de Twitter, envoyant régulièrement des tweets durs et controversés qui peuvent parfois laisser pantois.

Depuis l'automne dernier, le nombre des personnes abonnées au compte personnel de Trump a pratiquement doublé et dépasse maintenant les 33 millions. Le locataire de la Maison-Blanche est le 42e sur la liste des personnes les plus populaires sur Twitter.