L’Otan «incapable» de répondre à la montée du terrorisme

L'Otan continue de sonder la frontière russe avec ses avions de reconnaissance

Sur fond d'attentats devenus ces derniers temps de plus en plus fréquents, l'Alliance atlantique n'a pu trouver les moyens pour contrer la menace terroriste et n'a pas contribué à renforcer la sécurité en Europe, a estimé ce vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«L'Otan s'est avérée incapable de donner une réponse à la menace majeure, la menace terrorisme, et continue d'ébranler les institutions de sécurité en Europe», a-t-il indiqué, prenant la parole au forum international Primakov Readings consacré à l'ex-Premier ministre russe Evgueni Primakov.

«L'Alliance atlantique suit toujours la logique de la Guerre froide, cherchant à justifier son existence», a poursuivi le ministre.

Selon M. Lavrov, les tentatives d'«adapter les institutions de l'époque de l'affrontement bipolaire à la réalité du 21e siècle sont vouées à l'échec».