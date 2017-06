Incendie au Pakistan: le bilan s’alourdit à 190 morts

190 personnes ont trouvé la mort suite à l'incendie d'un camion-citerne au Pakistan, informe le représentant des autorités locales Rao Taslim Ahmad cité par Associated Press.

Auparavant, on rapportait 173 victimes, mais, toujours selon M.Ahmad, 17 autres personnes sont décédés à l'hôpital des suites de leurs brûlures. Certaines sont dans un état critique et restent toujours hospitalisées.

​Un incendie s'est produit dimanche au Pakistan, lorsqu'un camion-citerne d'hydrocarbures s'est renversé et que des passants se sont précipités pour récupérer le carburant répandu sur la chaussée. Le feu a également détruit plus d'une centaine de voitures, minibus et motos.

Mardi, le Pakistan a tenu des funérailles collectives pour 130 victimes.



Les accidents de la route meurtriers sont fréquents au Pakistan en raison notamment du mauvais état des routes, du manque d'entretien des véhicules et de l'imprudence des conducteurs. En 2015, au moins 62 personnes avaient péri dans le sud du pays, lorsque leur bus était entré en collision avec un camion-citerne de pétrole.