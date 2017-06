Trump: fini la patience dans le dossier nord-coréen

Lors de la conférence de presse tenue à l'issue des pourparlers avec le Président sud-coréen Moon Jae-in, le Président américain Donald Trump a souligné la nécessité de répondre de manière déterminée à la Corée du Nord et a appelé tous les pays du monde à soutenir les sanctions visant le pays.

«Nous travaillons étroitement avec la Corée du Sud et le Japon, ainsi qu'avec les partenaires à travers le monde entier sur un éventail de mesures diplomatiques, économiques et sécuritaires afin de protéger nos alliés et nos propres citoyens de la menace nord-coréenne», a déclaré le Président des États-Unis.

Et de poursuivre que le programme nucléaire et de missiles du régime nord-coréen nécessitait une réponse définitive:

«L'ère de la patience stratégique vis-à-vis du régime de la Corée du Nord a échoué… Fini la patience».

Donald Trump a également fait remarquer que la Corée du Nord ne respectait pas la vie humaine, ajoutant que son programme nucléaire était «le plus important défi» auquel les Etats-Unis étaient confrontés.