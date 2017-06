Fusillade à l'hôpital Bronx-Lebanon de New York

Au moins trois médecins ont été tués dans une fusillade qui a éclaté vendredi à l'hôpital Bronx-Lebanon de New York.

La police a annoncé de son côté qu'avant d'être tué, le tireur s'était barricadé à l'intérieur du bâtiment armé d'un fusil M16 et vêtu d'une blouse blanche de laboratoire afin de se mêler au personnel de l'hôpital. Les motivations du tireur restent pour l'instant inconnues. D'après des informations, il pourrait s'agir d'un ancien employé de l'hôpital.

Tous les accès à l'hôpital ont été bloqués et les médecins et les infirmières se sont enfermés à l'intérieur du bâtiment, relate CBS New York. La police de New York demande à tous les résidents locaux d'éviter le quartier.

L'incident a débuté peu avant 15h (heure locale) au croisement de 173rd Street et Grand Concourse, dans le quartier new-yorkais de Mount Eden.​ Les autorités ont confirmé que la police était déjà présente sur les lieux. L'hôpital Bronx-Lebanon est un grand hôpital du nord de New York qui abrite près de 1.000 lits.