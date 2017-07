La Russie a des preuves d'utilisation d'armes étrangères par les terroristes en Syrie

La Russie a des preuves irréfutables d'utilisation d'armes et de munitions étrangères par les terroristes en Syrie, a appris samedi Sputnik d'une source diplomatique.

«Les officiers du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie ont enregistré samedi 48 tirs de mortiers contre le quartier Al-Kabbas de Damas, venant des positions occupées par les formations armées illégales à Ein Tarma et à Jobar. En plus, ils ont recueilli des preuves irréfutables d'utilisation par les terroristes d'armes et de munitions étrangères: ils ont pris en photo des éclats de munitions de fabrication étrangère avec des numéros de série», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

Jeudi dernier, Sputnik a appris d'une source diplomatique que les groupes terroristes préparaient une attaque chimique dans la province de Deraa pour en accuser l'armée gouvernementale syrienne.

Plusieurs sites internet d'opposition ont annoncé samedi que 30 djihadistes avaient été intoxiqués au chlore à Ein Tarma, une banlieue est de Damas.

Le commandement syrien a démenti les accusations des terroristes, les qualifiant de mensongères et d'infondées.