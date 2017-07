Le Qatar ne fermera pas Al-Jazeera malgré l’ultimatum des pays arabes

Le Qatar a jugé samedi que les 13 demandes formulées par l'Arabie saoudite et ses alliés pour mettre fin à l'isolement économique et diplomatique de Doha étaient «faites pour être rejetées» et qu'elles «empiètent» sur sa souveraineté.

«La liste de demandes est faite pour être rejetée», a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Qatar Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani lors d'une conférence de presse à Rome.

«Tout le monde est conscient que ces demandes sont destinées à empiéter sur la souveraineté de l'État du Qatar», a ajouté le chef de la diplomatie de l'émirat après avoir rencontré son homologue italien, Angelino Alfano.

Pour rappel, l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Egypte et les Emirats arabes unis ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran chiite, grand rival régional du royaume saoudien. Le Qatar, qui a le soutien de la Turquie, rejette fermement ces allégations.

Les tensions se sont accrues après la remise à Doha le 22 juin d'une liste de 13 demandes établies par ces pays à satisfaire dans un délai de dix jours. Parmi ces demandes, figurent notamment la fermeture de la chaîne Al-Jazeera, la réduction des relations avec l'Iran ainsi que la fermeture d'une base militaire turque au Qatar.