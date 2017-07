Les troupes turques et de l’ASL s’apprêtent à lancer une opération antikurde en Syrie

Près de 20.000 combattants de l'Armée syrienne libre (ASL), ainsi que des militaires turcs, s'apprêtent à lancer une opération antikurde aux abords de la ville syrienne d'Afrine, relatent les médias turcs.

La ville syrienne de Tell Rifaat et la base aérienne de Minaq seront les premières cibles de l'opération, d'après le quotidien turc Sabah. L'offensive sera lancée depuis les villes d'Azaz, de Kaljibrin et de Marea à l'est et depuis Idlib au sud-ouest.

© AFP 2017 DELIL SOULEIMAN Les Kurdes syriens préviennent que la Turquie va envahir la ville syrienne d’Afrine

D'après certaines informations, Ankara mènerait des consultations avec Moscou à ce sujet. Dimanche, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Afrine est située dans la province d'Alep et fait partie de la région du Rojava, autonome de facto, instaurée par les Kurdes au nord de la Syrie.

Auparavant, un chef de l'Armée syrienne libre, qui a souhaité garder l'anonymat, a annoncé à Sputnik qu'après la fin du ramadan, conjointement avec les combattants de l'ASL, la Turquie envisageait de mener une opération aux abords de la ville de Tell Rifaat. De ce fait, elle procède à la répartition des militaires et des armes lourdes vers Azaz, qui se trouve à six km de Tell Rifaat.