Le Président serbe prêt à négocier avec les Albanais du Kosovo

La reprise du dialogue, y compris au sommet, entre la Serbie et les Albanais de la république autoproclamée du Kosovo est possible, a déclaré dimanche à Sputnik le Président serbe Aleksandar Vucic.

Selon lui, ce scénario est meilleur que des négociations avec Ramush Haradinaj, candidat au poste de Premier ministre kosovar et ancien chef de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK), que Belgrade accuse de crimes de guerre.

«Je pense que cela arrivera. Si les Serbes du Kosovo doivent coopérer et dialoguer avec tout le monde, y compris avec Ramush Haradinaj, il est difficile d’obliger Belgrade de se mettre à la table des négociations avec quelqu’un dont il réclame l’extradition pour des crimes graves […]. C’est un processus complexe, mais il vaut mieux négocier que de ne pas avoir de dialogue», a indiqué M.Vucic.

La Serbie et la république autoproclamée du Kosovo ont entamé un dialogue en mars 2011 avec la médiation de l’UE et l’assistance des États-Unis. Les négociations ont notamment permis de signer un accord sur les principes d’amélioration des relations entre Belgrade et Pristina en avril 2013 et un accord sur l’association des communautés serbes en août 2015. À l’heure actuelle, les négociations entre la Serbie et le Kosovo sont suspendues sur décision, prise en mars, du parlement kosovar.