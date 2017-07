Des millions de personnes sans Skype

La société Microsoft a désactivé le support de la messagerie Skype sur les systèmes d'exploitation Windows Phone 8.1 et les versions précédentes. La seule solution pour utiliser pleinement le programme est de se procurer un appareil plus moderne.

Les utilisateurs des versions Windows dépassées sur leurs smartphones peuvent se heurter à certains problèmes. Il leur sera impossible de passer un appel, d'envoyer un message ou de se servir d'autres fonctionnalités de Skype, auparavant opérationnelles.

Dans le même temps, les personnes ayant des appareils fonctionnant sous Windows 10 n'ont pas à se faire du souci, ont souligné des sources au sein de Microsoft: sur ces smartphones, Skype restera pleinement opérationnel.

Outre les versions Windows 8 et 8.1, Skype ne fonctionne plus sur Android 4.0.2, Blackberry OS 7.1, iOS 7, Mac OS X 10.8 et sur leurs versions antérieures, ainsi que sur les appareils fonctionnant sous Windows RT et Symbian OS.

Pour le moment, la part de marché de Windows Phone est d'environ 1%, dont 80% pour les versions 8 et 8.1. Par conséquent, il s'agit de millions d'utilisateurs qui seront obligés de changer de smartphone ou bien de renoncer à utiliser la messagerie.