Economie ou souveraineté? Le choix inévitable de Londres face au Brexit

Les négociations sur les conditions de la sortie britannique de l'UE ont débuté officiellement le 19 juin à Bruxelles, où se sont réunis le ministre du Brexit David Davis et le négociateur de l'UE Michel Barnier.

Mais la Grande-Bretagne peut-elle réellement obtenir à la fois l'accès au marché unique européen et l'indépendance de l'UE comme l'a promis Mme May? Selon le journal The Guardian, depuis les élections anticipées du 8 juin, les fonctionnaires britanniques abandonnent petit à petit l'espoir d'obtenir le Brexit tel que promis par les autorités, acceptant de plus en plus l'inévitabilité d'un compromis douloureux.

«Nous avons un problème, c'est qu'il n'y a en fait que deux options viables. L'une d'entre elles est un système à accès élevé et à faible contrôle qui ressemble un peu à l'EEE (Espace économique européen). L'autre est un système à faible accès et à haut contrôle où vous finirez éventuellement avec ce que ressemble à l'AECG (Accord économique et commercial global) — un accord de libre-échange plus classique, si vous êtes chanceux », a déclaré un responsable britannique au The Guardian.

Ce changement de l'opinion au sein du gouvernement a été confirmé par au moins deux autres fonctionnaires du département du Brexit et du Trésor, les ministres étant forcés de choisir entre les intérêts économiques ou la souveraineté du pays, a rapporté le journal.

En même temps, un porte-parole du département du Brexit au sein du gouvernement a démenti au Guardian ces allégations, soulignant que l'approche décrite dans le discours de la Première ministre britannique Theresa May à Lancaster demeurait la stratégie officielle du pays.