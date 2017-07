Ankara promet de construire son premier porte-avions

Ankara a annoncé son intention de construire le premier porte-avions turc. Cela a été indiqué par le Président du pays, Recep Tayyip Erdogan, lors de la cérémonie de mise à l'eau de la quatrième corvette de production nationale Kinaliada de classe Ada construite dans un chantier naval à Istanbul. Le dirigeant turc a précisé que la corvette avait été conçue en grande partie à partir de technologies turques et a noté que la nécessité d'indépendance technologique augmentait chaque année.

«Nous avons complètement achevé la mise en œuvre de 14 projets de navires de guerre et il y a 10 projets sur la liste d'attente. De plus, nous allons créer notre propre porte-avions, nous sommes déterminés et nous sommes confiants. Nous devons placer la Turquie au premier rang de la construction navale militaire, et un porte-avions n'est plus un rêve lointain pour nous», a déclaré le dirigeant turc.

© AFP 2017 Turkish Presidential Press Office Erdogan prêt pour une nouvelle opération en Syrie

Selon M.Erdogan, vers 2023, lorsque la Turquie célébrera le centenaire de la création de la République, la dépendance à l'égard des importations de défense devrait être atténuée.

«Même si nous couvrons un certain nombre de besoins urgents grâce à l'étranger, nous devons toujours nous appuyer sur des capacités nationales», a souligné le Président turc.

Le programme turc Milgem a été lancé en 1996. Le premier navire de la classe Ada, la corvette Heybeliada, a été mis à l'eau en septembre 2008, trois ans plus tard, la Marine turque l'a mis en service.