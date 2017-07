Les grands dossiers évoqués par Vladimir Poutine et Xi Jinping à Moscou

Lundi 3 juillet, Vladimir Poutine et le Président chinois Xi Jinping ont évoqué lors d'une rencontre informelle la situation sur la péninsule coréenne et le problème syrien, relate l'agence Xinhua.

«Les deux parties estiment que la Russie et la Chine doivent maintenir leur coopération stratégique pour contribuer aux négociations de paix et à une résolution positive du problème sur la péninsule coréenne, en poussant tous les pays à un règlement par la voie du dialogue et des pourparlers», d'après l'agence.

Selon Xinhua, les deux leaders ont une nouvelle fois souligné leur opposition au déploiement du bouclier antimissile américain THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) en Corée du Sud.

«La Russie et la Chine doivent renforcer leur soutien mutuel et leur étroite collaboration sur d'importants problèmes internationaux et régionaux […] Je pense que la visite du Président de la République populaire de Chine donnera un nouvel élan et promouvra la coopération stratégique approfondie et le partenariat entre la Russie et la Chine», a déclaré Vladimir Poutine.

D'après l'agence, le Président chinois a indiqué que Moscou et Pékin devaient renforcer la coopération et le soutien mutuel dans les domaines du développement et de la protection de la souveraineté et de la sécurité nationales.

Le 3 et le 4 juillet, Xi Jinping réalise une visite d'État à Moscou à l'issue de laquelle la Russie et la Chine envisagent de signer 40 accords bilatéraux, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et de l'éducation. Les sociétés des deux pays concluront plusieurs dizaines de contrats d'un montant de plus de 10 milliards de dollars. De plus, les deux parties signeront une déclaration conjointe sur l'approfondissement des relations, du partenariat global et de la coopération stratégique, et confirmeront le plan d'action sur la réalisation du Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération 2017-2020.