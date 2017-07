Xi Jinping: c’est avec Moscou que Pékin maintient le contact le plus étroit

À l'occasion de sa visite d'État en Russie, le Président chinois Xi Jinping a réaffirmé la force des liens qui unissent les deux pays et son optimisme quant au succès de son déplacement à Moscou:

«En mars 2013, juste après mon élection au poste du Président de la République populaire de Chine, la Russie a été le premier pays étranger que j'ai visité […] Depuis lors, nous nous sommes rencontrés 22 fois, selon mes calculs. Ainsi, la Russie est-elle devenue le pays que j'ai visité le plus souvent et parmi les dirigeants étrangers, c'est avec vous que je maintiens les contacts et les relations les plus étroits», a déclaré M. Xi lors de ses pourparlers avec Vladimir Poutine.

Le Président chinois a également exprimé la certitude que sa visite aboutira «sur tous les plans».

© Sputnik. Host Photo Agency Les grands dossiers évoqués par Vladimir Poutine et Xi Jinping à Moscou

Les 3 et 4 juillet, Xi Jinping réalise une visite d'État à Moscou, à l'issue de laquelle la Russie et la Chine envisagent de signer 40 accords bilatéraux, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et de l'éducation. Les sociétés des deux pays concluront plusieurs dizaines de contrats pour un montant estimé à plus de 10 milliards de dollars. De plus, les deux parties signeront une déclaration commune sur l'approfondissement de leurs relations, de leur partenariat global et de leur coopération stratégique. Ils devraient également confirmer le plan d'action sur la réalisation du Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération 2017-2020.