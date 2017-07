La Russie, la Chine et l’Iran reconnus des leaders du renseignement par l’Allemagne

«La Fédération de Russie, la République populaire chinoise et la République islamique d’Iran sont les principaux acteurs dans le domaine de l’espionnage effectué contre l’Allemagne. En outre, les autres, principalement les pays occidentaux, jouent un rôle de plus en plus important», constate le rapport de l’Office fédéral de la protection de la Constitution (renseignement intérieur) présenté mardi à Berlin.

La Turquie figure aussi parmi les pays qui participent activement à l’espionnage en Allemagne. Le document stipule que l’objet principal des efforts du renseignement étranger est le «quartier du gouvernement» à Berlin.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Les USA créent un nouveau centre de renseignement sur l’Iran au sein de la CIA

Cependant, le rapport ne mentionne curieusement pas le scandale des écoutes téléphoniques du bureau de la chancelière allemande Angela Merkel par les services de renseignement américains.

Abordant le sujet des activités des services de renseignement américains en Allemagne, le rapport raconte que l’an dernier, le nombre de mentions dans les médias de l’activité de la NSA (National Security Agency, service des écoutes américain) avait diminué par rapport à l’année précédente.

En même temps, le document note qu’«en février 2016, WikiLeaks a publié une nouvelle tranche de documents concernant la surveillance présumée des numéros de téléphone, principalement en Allemagne, en France et en Italie».