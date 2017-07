Volé en plein concert: la vie sous l’état d’urgence pour un rappeur US à Paris

Tandis que les députés du parlement français se prononcent cette semaine pour la 6e et dernière fois sur la prolongation de l'état d'urgence, le rappeur Aaquil Brown, plus connu sous son nom de scène Slim Jimmy, s'est vu volé lors d'un concert à Paris ce lundi 3 juillet. Il assurait avec son frère la première partie du rappeur américain Gucci Mane et ne pouvait imaginer qu'il puisse être dangereux de se jeter dans la foule pour partager sa joie.

Or, cette manière de communiquer avec ses admirateurs s'est avérée risquée. Rapidement après avoir sauté, le chanteur a compris qu'il n'avait plus sur lui son précieux collier. Ceci en plein Zénith, en plein concert, en plein état d'urgence. Voilà l'un des moments les plus marquants du premier concert de Gucci Mane dans l'Hexagone…

Le chanteur a déposé une plainte à la suite de la disparition de sa chaîne précieuse qu'il aimait porter autour du cou. Selon lui, le préjudice s'élève à quelque 95.000 euros, précise Le Point. Une enquête a été ouverte. La police est passée au visionnage des enregistrements des caméras de vidéosurveillance.

Slim Jimmy est un rappeur du groupe Rae Sremmurd, âgé de 25 ans et originaire de Californie. Il est devenu populaire surtout grâce à sa chanson Black Beatles, qui a servi d'accompagnement pour des vidéos de «mannequin challenge».

Emmanuel Macron a annoncé lundi, intervenant devant le congrès à Versailles, que l'état d'urgence établi en France à la suite des attentats de 2015, puis prorogé plusieurs fois, serait levé cet automne. En cela, le parlement sera appelé à voter de nouvelles mesures dans le cadre de la lutte antiterroriste.

L'efficacité de cette mesure fait polémique. Plusieurs attaques visant des étrangers sont survenues au cœur de la capitale française en plein état d'urgence, notamment, les incidents de Kim Kardashian et Mallika Sherawat. Selon ses détracteurs, non seulement la prolongation de l'état d'urgence est inefficace, mais aussi il porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens.