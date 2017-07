Le Canada paiera 7 M EUR au plus jeune détenu de Guantanamo

Les autorités canadiennes s'excuseront et verseront au plus jeune détenu de Guantanamo, Omar Khadr, une indemnité de 10,5 millions de dollars canadiens (7,1 millions d’euros) pour avoir été interrogé dans des «circonstances oppressives» au cours de la décennie qu'il a passée dans la célèbre prison.

Omar Khadr, né au Canada, avait 15 ans lorsqu'il a été capturé par des militaires américains suite à un combat dans un abri d'Al-Qaïda en Afghanistan lors duquel un médecin des forces spéciales américaines, le sergent Christopher Speer, a été tué.

M.Khadr, soupçonné d’avoir lancé la grenade qui a tué M.Speer, a été détenu à Guantanamo et a été ensuite accusé de crimes de guerre par une commission militaire.

© AFP 2017 Files / Paul J. RICHARDS Un détenu de Guantanamo porte plainte contre les concepteurs des tortures de la CIA

Il a finalement plaidé coupable en 2010, décision qui était le résultat de tortures, selon ses avocats, et a été condamné à huit ans en plus du temps qu'il avait déjà passé en détention. À l’époque adolescent, il a été interrogé en privation de sommeil, menacé de viol et a été maintenu dans des positions douloureuses.

Il est retourné au Canada deux ans plus tard pour purger le reste de sa peine et a été libéré en mai 2015 en attendant un appel de son plaidoyer de culpabilité.

Ses avocats ont déposé une plainte pour emprisonnement arbitraire contre le gouvernement canadien réclamant une indemnisation de 20 millions de dollars canadiens (13,5 millions d’euros). Ils ont affirmé que le gouvernement avait violé le droit international en ne protégeant pas un de ses citoyens et en conspirant avec les États-Unis pour torturer M.Khadr.