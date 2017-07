L’ambassadeur de l'UE à Kiev appelle à réformer le Service de sécurité d'Ukraine

Le Service de sécurité d'Ukraine doit être réformé et privé de certaines fonctions le plus vite possible, a indiqué le 4 juillet lors d'un séminaire à Kiev l'ambassadeur de l'Union européenne en Ukraine, Hugues Mingarelli, cité par l'agence ukrainien UNIAN. Il a de même souligné qu'à ce jour le SBU avait des prérogatives similaires aux autres forces de l'ordre et donc devait y renoncer.

«Le SBU manque en grande partie de réformes. Il est important d'assurer rapidement que le SBU axe son action sur le contrespionnage et la lutte contre le terrorisme, ainsi que d'arrêter ses activités qui sont confiées aux [autres, ndlr] forces de l'ordre», a noté M.Mingarelli.

En mars, le Président de l'Ukraine Piotr Porochenko avait déclaré que le Conseil de défense et de sécurité nationale, dans un avenir proche, considérerait une réforme du Service de sécurité d'Ukraine, en tenant compte de l'expérience de l'Otan, de ce fait certaines de ses fonctions seraient transférées à d'autres organismes.