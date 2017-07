90 victimes dans les violentes manifestations au Venezuela

90 personnes sont décédées dans les violentes manifestations qui ont lieu au Venezuela depuis plusieurs mois, a annoncé ce mardi lors d'un point de presse diffusé sur des réseaux sociaux la procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, précisant qu'à l'heure actuelle 4.658 personnes font l'objet d'une enquête.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Caracas accuse Merkel d'«encourager la violence» au Venezuela

De violentes manifestations se déroulent au Venezuela de manière quasi quotidienne depuis début avril, sur fond de crise économique sans précédent dans ce pays riche en hydrocarbures.

L'opposition, majoritaire au Parlement depuis les élections législatives de décembre 2015, accuse le Président Nicolas Maduro d'avoir plongé le pays dans le chaos économique et de l'inflation rampante, de bafouer les lois en vigueur et de recourir à la justice en vue d'incarcérer ses adversaires politiques. Les manifestants réclament le départ de M.Maduro de son poste et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée.