Bonne nuit, les petits: la TV nord-coréenne diffuse le tir du missile balistique

La télévision centrale nord-coréenne a diffusé la vidéo du test de missile balistique réalisé mardi 4 juillet pays. Les images ont été par la suite rediffusées par la chaîne de télévision japonaise NHK.

Sur la vidéo, on peut voir le missile arriver vers le lieu de lancement à bord d'un véhicule spécialisé. Le tir, accompagné de fumée orange au moment du lancement, est filmé depuis différentes positions. Les caméras suivent l'ensemble du vol du missile et finalement, une caméra installée sur le missile proprement dit se met en route tandis que des sous-titres en coréen commentent le détachement des premier et deuxième étages.

Mardi 4 juillet, Pyongyang a annoncé que lors du test réussi le missile Hwasong-14 avait atteint une altitude de 2.802 kilomètres et avait volé sur 933 kilomètres pendant 39 minutes, avant de frapper avec précision son objectif.

Le ministère russe de la Défense a cependant communiqué mardi que le missile nord-coréen n'avait atteint qu'une altitude de 535 km et n'avait volé que sur 510 km. Selon la conclusion du ministère, il s'agit d'un missile à moyenne portée.

Plus tard mardi, les États-Unis ont convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu consacrée à la situation en Corée du Nord.