Le sujet du dopage russe fait quitter une émission de la chaîne ARD par un expert allemand

Lors de la tenue de la Coupe des confédérations, un débat houleux entre la chaîne de télévision ARD et l'ex footballeur emblématique du Bayern Munich, Mehmet Scholl, aurait eu lieu. En conséquence, l'idole du football allemand a quitté l'émission et a manqué les deux programmations suivantes en tant qu'expert. La cause de la dispute aurait été la divergence de point de vue sur la couverture des événements avant la première demi-finale de la Coupe des confédérations, entre le Portugal et le Chili.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Football: un commentateur allemand écarté pour son refus de parler du dopage en Russie

Selon Bild, l'ARD a voulu parler des accusations de dopage visant l'équipe nationale russe de football. M. Scholl souhaitait pour sa part parler de l'équipe allemande. Finalement, peu de temps avant le début du programme, l'expert a quitté le studio.

Le coordinateur des sujets sportifs de l'ARD, Axel Balkausky, a déclaré que la chaîne clarifierait bientôt la situation.

«Des désaccords surviennent dans les meilleures familles. Dans les prochaines semaines, nous allons expliquer la situation au niveau de la société», a-t-il expliqué.

© Sputnik. Alexei Danitchev Dopage: la FIFA dément enquêter sur les footballers russes

La légende du football allemand a indiqué à son tour qu'il envisageait de poursuivre son travail avec la chaîne et qu'il attendait avec impatience la Coupe du monde 2018.

Auparavant, la Fédération internationale de football association (FIFA) a démenti toute suspicion de dopage chez les footballeurs russes ayant disputé le Mondial 2014 au Brésil.