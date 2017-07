Sold out: pas d'hôtel pour Trump à Hambourg durant le G20

Le Président américain Donald Trump arriverait au sommet du G20 à Hambourg sans chambre d'hôtel réservée. Selon le journal Hamburger Abendblatt, tous les hôtels de luxe ont déjà été réservés par les autres délégations arrivant au sommet.

D'après le journal, le personnel de la Maison-Blanche, responsable de l'hébergement de M. Trump, a envisagé de loger le Président dans un luxueux hôtel du Four Seasons. Mais pour les dates du sommet, les 7 et 8 juillet, les 156 chambres ont été entièrement réservées par la délégation de l'Arabie Saoudite qui a également réservé quelques chambres dans les hôtels Renaissance et The Westin.

Les autres hôtels de luxe de Hambourg ont été réservés pour des délégations de personnalités clés du sommet. Les délégations de la Russie, de la Corée du Sud et de l'Australie résideront au Park Hyatt tandis que les représentants du Vietnam ont réservé l'hôtel Reichshof et que les délégations de la Chine et de l'Italie seront au The Grand Elysee.

Selon certaines informations, Donald Trump resterait finalement dans la maison d'hôtes du Sénat de Hambourg, alors que son personnel et son équipe seront logés dans le bâtiment du Consulat général des États-Unis. Des médias ont également émis l'hypothèse que le Président puisse rester à Berlin et qu'il participe aux évènements du sommet en se déplaçant par hélicoptère.

Au total, il faudra 9.000 chambres afin d'accueillir les dirigeants du monde, leur personnel et les services de sécurité qui arrivent à Hambourg pour le sommet du G20.