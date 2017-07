119 civils tués lors de nouveaux raids de la coalition US en Irak et en Syrie

La coalition internationale anti-Daech dirigée par les États-Unis a identifié 119 victimes supplémentaires parmi la population civile dans ses raids effectués en Irak et en Syrie, a annoncé l'état-major de la coalition.

«En mai, la coalition a achevé l'évaluation de 141 rapports, dont 114 ont été jugés peu fiables, alors que 27 étaient crédibles», annonce le communiqué.

Il est également indiqué que ces 27 cas avaient «causé involontairement la mort de 119 civils».

Selon l'état-major, au total, 603 civils ont été tués en Syrie et en Irak lors des raids de la coalition internationale anti-Daech.

© AP Photo/ French Army Les dommages causés par la coalition en Syrie comparables à ceux de Daech

D'après un récent rapport de l'armée américaine, près de 400 civils ont été tués dans les frappes aériennes de la coalition anti-Daech en Irak et en Syrie entre 2014 et 2017. Or, le député syrien Muhammed al Husein contacté par Sputnik a évalué le nombre des civils tués par la coalition dans les deux pays à 20 000 personnes n'ayant « aucun rapport avec les organisations terroristes ».

Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, les actions de la coalition internationale menée par les États-Unis sont comparables aux conséquences des crimes causés par l'organisation terroriste Daech.