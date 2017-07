En «bonne hôtesse», Merkel a accueilli Poutine au sommet du G20 (vidéo)

La Chancelière allemande Angela Merkel a fait preuve d'hospitalité envers le Président russe lors de la cérémonie d'accueil des participants au sommet du G20, qui s'est ouvert ce vendredi à Hambourg, a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

«La rencontre s'est admirablement bien déroulée, Mme Merkel est une hôtesse accueillante, elle a rencontré Vladimir Poutine, et ils ont entamé une rencontre restreinte avec d'autres chefs d'État et de gouvernement», a indiqué Dmitri Peskov.

Un peu plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine et Angela Merkel ont eu un bref entretien après la cérémonie de la photo collective des participants au sommet du G20 qui se déroule à Hambourg.

Selon les médias locaux, les deux chefs d'État, après la séance de photo collective avec les autres participants, sont passés dans la salle où se déroule la première réunion de travail des délégations. Chemin faisant, Poutine et Merkel marchaient côte à côte et conversaient.

L'évènement le plus attendu du sommet du G20 est la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. La Chancelière allemande Angela Merkel a déjà déclaré qu'elle ne jouerait pas le rôle d'intermédiaire entre le Président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump lors du sommet.

Mme la Chancelière a également ajouté qu'elle se voyait non pas en intermédiaire, mais en tant que contributrice à la résolution des problèmes, où le format Normandie pourrait servir d'exemple.