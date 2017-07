Après l’explosion d’un camion-citerne au Pakistan, Shell condamné à payer 3,5 M EUR

La société apparentée au géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell est désormais obligée de payer à l'État pakistanais une compensation de 257 millions de roupies, annonce l'agence Reuters. La somme, égale à 3,5 millions d'euros, est réclamée par les autorités pakistanaises suite à l'explosion d'un camion-citerne fin juin qui a fait plus de 200 morts.

La société est également condamnée à verser aux familles 1 million de roupies (13.600 euros) en tant que compensation pour chaque victime et 500.000 roupies (6.800 euros) pour chaque blessé.

Fin juin dernier, un camion-citerne s'est renversé dans l'est du Pakistan. Les habitants locaux se sont dirigés vers le véhicule pour récupérer l'essence qui s'est écoulée sur la route. Selon les témoins, certaines personnes fumaient, ce qui aurait pu être la cause de l'incendie. L'explosion a fait plus de 200 morts.

La structure régulatrice pakistanaise pour le pétrole et le gaz (OGRA) a reconnu coupable la société Shell Pakistan Ltd (SPL) pour l'explosion du camion-citerne.