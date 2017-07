À Hambourg, Trump avoue avoir compliqué la vie de sa fille Ivanka

Le Président Donald Trump a déclaré qu'il était fier de sa fille aînée Ivanka et reconnu avoir rendu sa vie plus compliquée, annonce l'agence Associated Press.

«Si elle n'était pas ma fille, tout serait bien plus simple pour elle», a indiqué le chef de l'État américain, ajoutant qu'il était fier de sa fille aînée.

Récemment, Ivanka Trump, fidèle conseillère de son père, a déclaré que le travail que faisait son père était «formidable et incroyable».

Dans une interview accordée à la chaîne télévisée Fox News, Ivanka Trump a déclaré que les instincts politiques de son père étaient phénoménaux.

«J'essaie de ne pas me mêler de politique. Ses instincts politiques (de Donald Trump, ndlr) sont phénoménaux. Je laisse les autres gens s'occuper de politique et je me penche sur les questions qui me préoccupent particulièrement», a-t-elle expliqué.

En outre, Ivanka Trump a évoqué la confiance que lui accordait son père:

«Je donne des conseils à mon père sur de nombreuses questions. Il estime que j'exprime mon opinion de manière franche… Je lui donne des conseils ouvertement et sincèrement. Parfois, on tombe d'accord, parfois pas. Nous sommes des personnes différentes, nos opinions sur certaines questions divergent. Je pense que c'est normal de ne pas être d'accord sur 100% des questions», a poursuivi la fille du Président américain.