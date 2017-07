G20: Macron s’excuse auprès de Poutine

Emmanuel Macron a présenté ses excuses à Vladimir Poutine pour son retard à leur rencontre en marge du sommet du G20, à Hambourg.

Selon le Président français, le retard a été causé par les discussions sur la question du climat.

Le Président russe a quand même réagi avec ironie à la situation.

«J'espère que le climat sera meilleur désormais», a déclaré Vladimir Poutine.

Pour sa part, le chef d'État russe a ajouté que la Russie ne renonçait pas à ses engagements sur le climat et promettait de les réaliser.

«Les causes du changement climatique ne sont pas encore connues, mais vous connaissez notre position: nous respectons les accords de Paris, nous avons pris la décision sur cette question et nous avons l'intention de les remplir», a conclu M.Poutine.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'étaient déjà rencontrés, une première fois, le 29 mai à Versailles. Les deux Présidents ont évoqué la guerre en Syrie et la lutte contre Daech, le conflit en Ukraine, la situation des homosexuels en Tchétchénie, la campagne électorale française et les droits de l'homme. Suite aux entretiens, M. Poutine a constaté que les désaccords existants n'empêcheraient pas les deux pays d'améliorer leurs relations à l'avenir.